İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2022 Salı / 11 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6048
  • EURO
    15,859
  • ALTIN
    925.561
  • BIST100
    2463.76
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin, Pakistan ile stratejik iş birliğinin Şerif döneminde de süreceği mesajını verdi
Dünya

Çin, Pakistan ile stratejik iş birliğinin Şerif döneminde de süreceği mesajını verdi

Çin, Pakistan'da başbakan seçilen Şahbaz Şerif'i tebrik ederken iki ülke arasında kapsamlı stratejik iş birliğinin devam edeceği mesajını verdi.

AA12 Nisan 2022 Salı 18:02 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 18:03
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, Çin ile Pakistan arasında hiçbir koşulda bozulamayacak bağlar bulunduğunu belirterek, "Çin, Pakistan tarafı ile geleneksel dostluğu sürdürüp farklı alanlardaki iş birliğini derinleştirmeyi ve yüksek nitelikli Çin-Pakistan Ekonomik Koridorunu inşa ederek ortak geleceği paylaşan Çin-Pakistan topluluğunu yaratma doğrultusunda ilerlemeyi istemektedir." dedi.

Sözcüsü Cao, Pakistan'da İmran Han hükümetinin güvensizlik oyuyla düşürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Pakistan'ın siyasi durum ne yönde değişirse değişsin Çin, Pakistan ile dostluk siyasetini şaşmaz şekilde sürdürecektir. Pakistan'daki siyasi değişimin Çin-Pakistan ilişkilerinin genel doğrultusunu etkilemeyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Pakistan'da İmran Han hükümetinin düşürülmesinin ardından mecliste dün yapılan oylamada muhalefet bloku adayı, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif başbakanlığa seçilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.