Çin resmi başvuruda bulundu! Hedeflerini açıkladı

AA 1 Kasım 2021 Pazartesi 17:45 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 17:47

Açıklamada, "DEPA'ya katılım başvurusu Çin'in içerde reformları derinleştirme ve yüksek düzeyde dışa açılımı genişletme hedefleriyle aynı doğrultudadır. Anlaşma ülkenin diğer üyelerle dijital ekonomi iş birliğini geliştirmesini, yeni kalkınma paradigmasına uygun olarak yenilikçiliği ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmesini sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Singapur, Yeni Zelanda ve Şili'nin 12 Haziran 2020'de imzaladığı DEPA, ilk dijital serbest ticaret ve ekonomik iş birliği anlaşması olma özelliği taşıyor.

Anlaşma, ülkeler arasında internet üzerinden engelsiz ticaret, güvenilir veri akışı ve dijital ekonomi için ortak sistemlerin geliştirilmesini öngörüyor.