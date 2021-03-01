İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Mart 2021 Pazartesi / 17 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2371
  • EURO
    8,7309
  • ALTIN
    404.393
  • BIST100
    1509.07
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin Savunma Bakanlığı: Çin'in güçlenen askeri kapasitesi hiçbir ülke için tehdit oluşturmuyor
Dünya

Çin Savunma Bakanlığı: Çin'in güçlenen askeri kapasitesi hiçbir ülke için tehdit oluşturmuyor

Çin Savunma Bakanlığı, ulusal savunma ve silahlı kuvvetleri güçlendirmelerinin başka bir ülke için tehdit oluşturmadığını bildirdi.

AA01 Mart 2021 Pazartesi 14:57 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 14:58
ABONE OL

Xinhua ajansının haberine göre, Bakanlık Sözcüsü Vu Çian, Çin'in savunma politikasını değiştirdiği ve silahlı kuvvetlerini güçlendirdiği iddialarına yanıt verdi.

Sözcü, Çin'in kendi egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak amacıyla ulusal savunmasını ve ordusunu güçlendirdiğini belirtti.

Bu durumun hiçbir ülkeyi hedef almadığını veya hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını vurgulayan Vu, Çin'in, sosyalist sistemi, barışçıl kalkınmaya bağlılığı, dış politika ve kültürel gelenekler tarafından belirlenen doğası gereği savunmacı politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.