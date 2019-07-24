24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7045
  • 6,3622
  • 261.512
  • 103340
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin Savunma Bakanlığı, Hong Kong'daki göstericilere müdahale edebileceğini ima etti

Çin Savunma Bakanlığı, Hong Kong Özel İdari Bölge hükümetinin talep etmesi halinde, Çin’e iade tasarısına karşı gösteri yapanlara müdahale edebileceklerini ima etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlık Sözcüsü Vu Çien, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, 21 Temmuz’da meydana gelen gösteriler ve Çin’in bölgedeki irtibat ofisine saldırılması olayları başta olmak üzere Hong Kong’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

Bazı radikal göstericilerin merkezi hükümetin otoritesi ve bir ülke-iki sistem ilkesinin en temel prensibine meydan okuduğuna işaret eden Vu, buna müsamaha edilemeyeceğini söyledi.

Vu, Savunma Bakanlığının bu meseleyi nasıl halledebileceğine ilişkin, Ordu Konuşlandırma Kanunu’nun 14. maddesinin bu konuda açık ve net olduğunu kaydetti.

Hong Kong’un 1997’de Çin’e devrinde yürürlüğe giren ilgili kanun, Hong Kong yerel hükümetinin kamu güvenliğinin sağlanması ve doğal afetlere yardım edilmesi için Çin hükümetinden Hong Kong’a asker talep etmesine imkan tanıyor. Kanun ayrıca ordunun ilgili görevlerini bitirir bitirmez yerine geri dönmesini gerektiriyor.

- ÇİN'E İADE TASARISI
 

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. 

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor. 

- HONG KONG'UN STATÜSÜ
 

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. 

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Mühendislik öğrencisi geliştirdi: Artık ünlü tabloların içerisinde gezinmek mümkün...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diyarbakır'da polis merkezine saldırı: 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da polis merkezine saldırı: 4 kişi yaralandı

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

7 ilde FETÖ operasyonu! 40 kişi gözaltına alındı

7 ilde FETÖ operasyonu! 40 kişi gözaltına alındı

Bitlis'te sıcak çatışma! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te sıcak çatışma! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Felaketi yaşamışlardı... O ilimiz 'afet bölgesi' ilan edildi

Felaketi yaşamışlardı... O ilimiz 'afet bölgesi' ilan edildi

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme! İlk açıklama geldi

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme! İlk açıklama geldi

Ünlü banka uyardı: Doların sonu geliyor

Ünlü banka uyardı: Doların sonu geliyor

Satılık-kiralık yazanlara 10 bin TL ceza

Satılık-kiralık yazanlara 10 bin TL ceza
 

POPÜLER HABERLER

Ringde aldığı darbelerle öldü

Ringde aldığı darbelerle öldü

Ünlülerin gerçek isimlerini biliyor musunuz?

Ünlülerin gerçek isimlerini biliyor musunuz?

Kaçak kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

Kaçak kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

'Buraya kimse gelmez' dediler, aldırış etmedi ve...

'Buraya kimse gelmez' dediler, aldırış etmedi ve...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA