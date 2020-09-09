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Dünya

Çin, sınır hattında askerlere ateş açıldığı gerekçesiyle Hindistan'ı protesto etti

Çin, son dönemde Hindistan ile gerilime yol açan ihtilaflı sınır hattında askerlerine ateş açıldığı gerekçesiyle Hindistan'a protesto notası verdi.

AA09 Eylül 2020 Çarşamba 13:46 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 13:46
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'e komşu Şenpaoşan bölgesinde devriye görevi yapan Çin sınır muhafızlarına Hint askerlerince ateş açıldığını belirtti.

Sözcü Cao, olayla ilgili Hint makamlarına diplomatik ve askeri kanallardan protesto notası ilettiklerini bildirdi.

Hint tarafının eylemin sınırdaki huzuru ve güvenliği tehdit ettiğini vurgulayan Cao, "Bu kötü niyetli bir askeri provokasyondur. Çin tarafı olarak sınır anlaşmazlıklarının diyalog ve istişare yoluyla çözülmesi gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Çatışmanın kimseye faydası olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Çin ile Hindistan'ın Himalaya Dağları boyunca uzanan sınır bölgesindeki gerilim, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmayla tırmanmıştı.

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