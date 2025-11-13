İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2578
  • EURO
    49,1951
  • ALTIN
    5755.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin sınırına yakın hava üssü faaliyete geçti! Yeni kriz kapıda
Dünya

Çin sınırına yakın hava üssü faaliyete geçti! Yeni kriz kapıda

Hindistan idaresindeki tartışmalı Ladakh bölgesinde, Çin sınırına yakın Mudh-Nyoma Hava Üssü'nün faaliyete geçtiği bildirildi.

AA13 Kasım 2025 Perşembe 11:45 - Güncelleme:
Çin sınırına yakın hava üssü faaliyete geçti! Yeni kriz kapıda
ABONE OL

NDTV'nin haberine göre yetkililer, Hindistan idaresindeki tartışmalı Ladakh bölgesindeki Mudh-Nyoma Hava Üssü'ne ilişkin açıklama yaptı.

Çin ile geçici sınırı oluşturan Fiili Kontrol Hattı'na yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki hava üssünün faaliyete geçtiğini bildiren yetkililer, bunun "Hindistan ordusunun muharebeye hazırlık kapasitesini artıracağı" yorumunu yaptı.

Yetkililer ayrıca, faaliyete geçmesinin ardından hava üssünün, savaş uçakları, helikopterler ve nakliye uçakları tarafından kullanılabileceğini duyurdu.

ÇİN-HİNDİSTAN SINIR SORUNU

Çin ile Hindistan arasında Himalaya Sıradağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

İki ülke arasında Himalayalar'daki tartışmalı sınır hattında 2020'de yaşanan çatışmayla doruk noktasına ulaşan anlaşmazlığın çözümü için yürütülen müzakereler, geçen yıl anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Taraflar, 22 Ekim 2024'te iki ülke arasındaki geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Ardından 27 Ekim'de, Hindistan ile Çin arasında 5 yılın ardından ilk kez doğrudan uçuş, Hindistan'ın Kalküta kentinden Çin'in Guangcou kentine yapılmıştı.

  • Ladakh bölgesi
  • Mudh-Nyoma Hava Üssü
  • Çin sınırı

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.