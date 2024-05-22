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Dünya

Çin, ŞİÖ üyelerine terörle mücadelede aktif işbirliği çağrısında bulundu

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyelerine, Pakistan'da ve Rusya'daki saldırıların ardından terörle mücadelede eşgüdüm ve bilgi paylaşımı dahil ortak çabaları artırma çağrısında bulundu.

AA22 Mayıs 2024 Çarşamba 19:25 - Güncelleme:
Çin, ŞİÖ üyelerine terörle mücadelede aktif işbirliği çağrısında bulundu
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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Vang, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında konuştu.

Mart ayında Pakistan'da Çin vatandaşlarını ve Moskova'da sivilleri hedef alan terör eylemlerinin "terörle mücadelede katedilmesi gereken çok yol olduğunu" gösterdiğini ifade eden Vang, "Bu amaç doğrultusunda bilgi paylaşımını, ortak operasyonları ve personel eğitimini güçlendirmeliyiz." dedi.

Vang, ŞİÖ üyelerinin Afganistan ile temaslarını sürdürerek, bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden terör örgütlerinin bu ülkede yerleşmesini önlemesi gerektiğini dile getirdi.

Çin, Rusya, Kazakistan Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan ve İran'ın oluşturduğu ŞİÖ, sınır güvenliğin yanı sıra terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılıkla mücadele işbirliğini öngörüyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 144 kişi yaşamını yitirmişti.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde 26 Mart'ta Çinli şirketler tarafından yürütülen Dasu Hidroelektrik Santrali'nin inşaatında çalışan mühendisleri ve işçileri taşıyan araç konvoyuna düzenlenen saldırıda 5'i Çinli, biri Pakistanlı 6 kişi hayatını kaybetmişti.

  • terör
  • işbirliği

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