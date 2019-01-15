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Çin şirketlerini uyardı: ABD’ye iş seyahatine gitmeyin

Çin, devlet şirketlerinden ABD ve ABD’nin müttefiki ülkelere yapılacak iş gezilerinden kaçınmalarını istedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Çin’in, devlet şirketlerinden ABD ve ABD’nin müttefiki ülkelere yapılacak iş gezilerinden kaçınmalarını, eğer seyahat etmeleri gerekirse cihazlarını korumak için ekstra önlemler almalarını istediği ileri sürüldü.
 
Bloomberg’in haberine göre, geçtiğimiz haftalarda, Çin’in yaklaşık 100 devlet şirketini denetlemekle görevli düzenleyici kuruluş tarafından bazı şirketlere, ABD’ye seyahat etmeleri gerektiğinde yalnızca güvenli ve şirket tarafından verilen dizüstü bilgisayarları yanlarına almaları söylendi. Çin’in uyarılarının kapsamının, ABD ile “Beş Göz” adı verilen istihbarat ittifakı içerisinde yer alan İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’yı da içine alacak şekilde genişlediği belirtildi.
 
Çin’in uyarılarının, Çinli teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) ve şirketin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı Meng Wanzhou’nun, İran yaptırımlarını delmek suçlamasıyla ABD’nin talebi üzerine Kanada’da gözaltına alınmasının ardından gelmesi dikkat çekti.
 
Meng Wanzhou’nun geçtiğimiz yıl aralık ayında gözaltına alınması, Kanada-Çin ilişkilerinde büyük gerilime yol açmış ve Çin misilleme olarak ülkedeki bazı Kanada vatandaşlarını tutuklamaya başlamıştı. Misillemelerine devam eden Çin, 2014 yılında uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanan Robert Lloyd Schellenberg isimli Kanada vatandaşını dün idama mahkûm etmişti.

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