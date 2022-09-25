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Dünya

Çin, ''Şiyan-14'' ve ''Şiyan-15'' uydularını uzaya gönderdi

Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı 'Şiyan-14' ve 'Şiyan-15' uydularını uzaya gönderdi.

AA25 Eylül 2022 Pazar 07:00 - Güncelleme:
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Xinhua ajansının haberine göre, uydular, Kuaycou-1A roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaycou-1A ile gerçekleştirilen 18'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Şiyan-14'ün bilimsel deneylerde ve uydu teknolojisi testlerinde kullanılması, Şiyan-15'in ise arazi etüdü, kent planlaması ve afet önleme çalışmaları için veri sağlaması amaçlanıyor.

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