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Dünya

Çin, ''Şiyan'' ve ''Yaogan'' sınıfı yer gözlem uydularını fırlattı

Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı 'Şiyan' sınıfı iki yer gözlem uydusu ile 'Yaogan' sınıfı askeri istihbarat uydusunu uzaya gönderdi.

AA15 Ocak 2023 Pazar 14:18 - Güncelleme:
Çin, ''Şiyan'' ve ''Yaogan'' sınıfı yer gözlem uydularını fırlattı
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Xinhua'nın haberine göre, Şiyan-22A ve Şiyan-22B uyduları ile "Yaogan-37" uydusu, önceki gün Long March-2D roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Adı Çince "deney" anlamına gelen Şiyan uyduları ile "uzaktan algılama" anlamına gelen Yaogan uydusunun, uzay çevresinin gözlenmesine yönelik yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 461'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Çin, Şiyan-20A ve Şiyan-20B uydularını 12 Aralık 2022'de, Şiyan-21 uydusunu 17 Aralık 2022'de fırlatmıştı. İlk kez 2004'te uzaya fırlatılan Şiyan uydularından 25'i yörüngede aktif halde bulunuyor.

Askeri istihbarat amaçlı olduğu tahmin edilen Yaogan uydu programı kapsamında ise en son Yaogan-36 uydusu, 15 Aralık 2022'de uzaya gönderilmişti.

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