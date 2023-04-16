Çin, Sudan'da ateşkes ve gerilimin sonlandırılması çağrısı yaptı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çin'in, taraflar arasında diyaloğun sağlanması ve siyasi geçiş sürecinin ilerletilmesini umduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Çin, Sudan'da gelişmeleri yakından izliyor. Tüm tarafları çatışmaya en kısa sürede son verme ve gerilimin yükselmesini önlemeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

- Sudan'daki kriz

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında, HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkedeki çatışmalarda 56 sivilin öldüğü, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişinin yaralandığı bildirilmişti.