18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7626
  • 6,3448
  • 270.264
  • 107360
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin svaş uçağı Güney Kore'nin hava savunma sahasını ihlal etti

Çin savaş uçaklarının Güney Kore tarafından ilan edilen Kore Hava Savunma Tanımlama Sahasını (KADIZ) ihlal ettiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bir Çin savaş uçağının sabah saatlerinde önceden bildirmeksizin hava tanımlama sahasına girdiğini belirtildi.
 
Açıklamada "Shaanxi Y-9" model askeri taşıma uçağı olduğu tahmin edilen hava aracının yaklaşık yarım saat boyunca hava sahasında seyrettiği, ihlalin ardından Güney Kore Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının bölgeye sevk edildiği kaydedildi.
 
Çin savaş uçaklarının yalnızca bu yıl içinde 20'den fazla kez KADIZ'yi ihlal ettiği bildirildi.
 
Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) genelde ülkeler tarafından tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.
 
Tarihteki ilk ADIZ, ABD Başkanı Harry Truman tarafından Kore Savaşı'nın başlamasının ardından ulusal acil durum düzenlemeleri kapsamında Aralık 1950'de ABD hava sahası için ilan edilmişti. Dünya 20'ye yakın ülkede ADIZ tanımı bulunuyor.

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Eylem hazırlığındaydılar! Etkisiz hale getirildiler

Eylem hazırlığındaydılar! Etkisiz hale getirildiler

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Resmi Gazete'de yayımlandı: Öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi

BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

Ödediğiniz para boşuna gidebilir! 'Efsane Cuma'yla ilgili önemli uyarı

Ödediğiniz para boşuna gidebilir! 'Efsane Cuma'yla ilgili önemli uyarı

Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı

Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı

Ev almak için en avantajlı dönem

Ev almak için en avantajlı dönem

The Simpsons'dan kötü haber

The Simpsons'dan kötü haber
 

POPÜLER HABERLER

Rusya´dan ateşlenen balistik füze Kazakistan´daki hedefi vurdu

Rusya´dan ateşlenen balistik füze Kazakistan´daki hedefi vurdu

Geçiş süresi 6 dakikaya inecek! İşte adım adım yapım aşaması

Geçiş süresi 6 dakikaya inecek! İşte adım adım yapım aşaması

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kültür ve Turizm Bakanlığı hazırladı: Türkiye'deki 18 inanç gözdesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı hazırladı: Türkiye'deki 18 inanç gözdesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA