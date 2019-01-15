Çin, Tayvan denizaltı programına katılan ülkeleri tehdit ediyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Tayvan'ın denizaltı inşa etmesine yönelik programına katılmayı teklif eden ülkelerin Çin ile ilişkilerine ciddi zarar verme riski taşıdıklarını söyledi.

ABD, Avrupa, Japonya ve Hindistan'dan gelen işletmelerin projeye katılmak istedikleri biliniyor. Ayrıca ABD’nin Tayvan’ın kendi denizaltılarını üretmesini sağlayacak Teknoloji Transferi'ni onayladığı bildirildi.

İkisi Avrupa, ikisi ABD, biri Hindistan ve bir de Japonya'dan olmak üzere 6 şirketin denizaltı programı için tasarım önerileri sunduğu aktarılırken, şirketlerin ismi ve detayları hakkında bilgi verilmedi. Tasarımlar bu yılın mart ayında Tayvan hükümeti tarafından onaylanacak.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Chunying, "Çin, Tayvan ile herhangi bir ülkenin askeri ilişki kurmasına şiddetle karşı çıkıyor. Çin, bu konuda tutarlı ve net. ABD ve diğer ilgili ülkeleri bu konunun ne kadar hassas olduğunu tam olarak anlamaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bu ülkelerin Tayvan ile ilgili sorunları ihtiyatlı ve doğru bir şekilde ele alması gerektiğini söyleyen Chunying, “Böylece Tayvan sınırlarındaki ikili ilişkilere ve barış istikrarına zarar vermekten kaçınmalılar." diye konuştu.

Tayvan medyası ise, yerli denizaltı programının ilk prototipinin yapım aşamasına yaklaştığı için Çin’in endişelenmeye başladığını ve diğer ülkelere uyarılar vererek rahatsızlıklarını dile getirdiğini bildirdi.