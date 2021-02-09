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Dünya

Çin tehdidine karşı karakol gemisi konuşlandıracaklar

Japonya, Çin tehdidine karşı en güneydeki Ogasawara adaları etrafına karakol gemisi konuşlandırma kararı aldı.

AA09 Şubat 2021 Salı 07:23 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 07:23
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Japonya, Çin'in tehdit oluşturan faaliyetleri sebebiyle, ülkenin en güneyindeki Ogasawara adalarına karakol gemisi konuşlandıracak.

Kamu yayıncısı NHK'nın sahil güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ogasawara etrafındaki ulusal karasularda Çin'e ait gemilerin tehditkar seferleri sonrası karakol gemisi konuşlandırma kararı alındı.

Buna göre Sahil Güvenlik 180 tonluk karakol gemisi Mikazuki'yi ülkenin en güneyindeki Ogasawara adası etrafına konuşlandıracak.

Haberde karakol gemisi konuşlandırılmasının, olası tehditlere karşı daha çabuk müdahale edilmesini sağlayacağı kaydedildi.

Öte yandan Ogasawara çevresinde ülke karasularına ait faaliyetleri izleyen adada görevli subay sayısı 3 kat artırılacak.

Sahil Güvenlik ayrıca, adalar etrafındaki Japonya'ya ait münhasır ekonomik bölgesinde Çin'e ait bir geminin araştırma faaliyeti yürüttüğünü açıkladı.

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