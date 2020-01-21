DHA 21.01.2020 12:28 - Güncelleme: 21.01.2020 12:28

Mnuchin, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada, 2021 federal bütçesinde orta sınıf için yeni vergi indirimlerinin yer aldığını belirtti ve ABD ekonomisinde gelecek yıllarda 1 trilyon dolar mali açık öngördü.

Bunun yanında, Çin Ticaret Bakanlığı (MOFCOM) yetkilisi Li Xingqian, ABD’den gelecek “yüksek kaliteli ve rekabetçi” ürünlerin Çin’de olumlu karşılanacağını söyledi. Pekin’de düzenlenen basın toplantısında Qingqian, Washington’la varılan ticaret anlaşmasının “diğer ülkelerden yapılan Çin ithalatını etkilemeyeceğini” belirtti ve ekledi:

“Uluslararası ülkelerin Çin’de eşit şartlarda rekabet etmesini ve Çin piyasasında gelişmelerini istiyoruz.”