Çin Ticaret Bakanlığı: 90 gün içinde tüm ek gümrük vergilerini iptal etmeyi hedefliyoruz

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng "Çin ve ABD, karşılıklı olarak uyguladıkları tüm ek gümrük vergilerini önümüzdeki 90 gün içinde iptal etmeyi hedefliyor." dedi.

Sputnik'in aktardığına göre, Çin Ticaret Bakanlığı'ndan, ülkenin ABD ile 90 gün boyunca yürüteceği ticaret müzakereleriyle ilgili açıklama geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Feng, tarafların istişarelerde bulunacağını ve bir fikir birliğine ulaşmaya çalışacağını ifade etti. Müzakerelerin karşılıklı saygı ile destekleneceğini söyleyen Feng, taraflar için endişe yaratan konuların göz önünde tutulacağının altını çizdi.

Gao Feng, "Liderler arasındaki görüşme çok başarılıydı. Taraflar ticaret ile ilgili çok önemli fikir birliğine vardı. İki ülkenin delegasyonu şu anda başarılı bir şekilde iş birliği yapıyor. 90 gün içinde bir anlaşmaya varılacağından kesinlikle eminiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulundukları Arjantin'de bir araya gelmiş ve 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda mutabık kalmışlardı.