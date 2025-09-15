Çin, Trump'ın Karayipler damarına bastı: Bölgesel barışı tehdit ediyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, son dönemde ABD'nin Karayipler ve Venezuela açıklarındaki askeri konuşlanmasına ve burada yürüttüğü operasyonlara dair sorulan soruya yanıt verdi.

ABD'nin son günlerde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele adı altında Karayipler'e ve Venezuela açıklarına askeri güç sevk ettiğini, bir Venezuela gemisini batırıp denizcileri öldürdüğünü iddia ettiğini, bir Venezuela balıkçı teknesini alıkoyarak bölgede gerilimi tırmandırdığını söyleyen Sözcü Lin, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin bu hamleleri bölgesel barışı ve güvenliği tehdit ediyor, diğer ülkelerin egemenliğini, güvenliğini, meşru haklarını, çıkarlarını ve uluslararası hukuku ihlal ediyor."

Lin, sınır aşan suçlarla, uluslararası işbirliğini güçlendirerek mücadele etmeye yönelik çabaları desteklediğini ancak tek taraflı güç istismarına ve her ne bahaneyle olursa olsun, Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesine karşı olduğunu belirtti.

Çinli sözcü, ABD'ye ülkelerin seyrüsefer güvenliğine ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarına ve özgürlüklerine zarar verilmemesi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle bölgesel barışın ve istikrarın altını oymaya son verilmesi çağrısında bulundu.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.