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Dünya

Çin tüm dünyayı kandırdı iddiası! Vuhan'da yarım milyon vaka

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan bir araştırmada, koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan kentinde yaklaşık yarım milyon kişinin virüse yakalanmış olabileceği ifade edildi.

DHA29 Aralık 2020 Salı 23:18 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 23:18
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Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan bir araştırmada, koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı Vuhan kentinde yaklaşık yarım milyon kişinin virüse yakalanmış olabileceği ifade edildi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, koronavirüsün ortaya çıktığı Çin’in Hubei eyaletindeki Vuhan kentinde yarım milyon kişinin virüse yakalanmış olabileceği belirtildi. Bu sayı, şu ana kadar açıklanan sayının 10 katı daha fazla olarak görüldü. Araştırmada, pandeminin merkez üssü olan Vuhan'daki ve Hubei eyaletindeki diğer şehirlerin yanı sıra Pekin, Şangay ve Guangdong, Jiangsu, Sichuan ve Liaoning eyaletlerinin genel nüfusundan 34 bin kişilik bir örneklem kullanıldı. Araştırmacılar, 11 milyonluk bir kent olan Vuhan'da yaşayanlar arasında Covid-19 için yüzde 4,43'lük bir antikor yaygınlığı oranı buldu. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu'na göre Vuhan’da en son açıklanan verilerde 50 bin 354 kişide koronavirüs tespit edilmişti.

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