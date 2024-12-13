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Dünya

Çin: Tüm ülkeler hep birlikte Suriye'ye el uzatmalı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 61 yıllık Baas rejiminin devrildiği Suriye'de barışın en kısa zamanda tesis edilmesini, Suriye halkının sahipliği ve öncülüğünde ülkenin yeniden inşasını desteklediklerini bildirdi.

AA13 Aralık 2024 Cuma 17:01 - Güncelleme:
Çin: Tüm ülkeler hep birlikte Suriye'ye el uzatmalı
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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ülkeyi ziyaret eden Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin'in uzun zamandır Suriye ile dostluk ve işbirliği politikası izlediğini, hiçbir zaman ülkenin iç işlerine karışmadığını ve halkının tercihlerine saygı duyduğunu belirten Vang, "Suriye'de barışın en kısa zamanda tesis edilmesini, 'Suriye halkının sahipliğinde ve öncülüğünde' ilkesi doğrultusunda, iç siyasal sürecin ilerletilmesini ve kapsayıcı diyalog yoluyla halkın iradesine uygun ulusal yeniden inşa planı arayışını destekliyoruz." değerlendirmesini paylaştı.

"TÜM ÜLKELER HEP BİRLİKTE SURİYE'YE EL UZATMALI"

Vang, Suriye'nin gelecekte terörizmin ve aşırıcılığın her türlüsüne kararlıkla karşı çıkması gerektiğini vurguladı.

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Uluslararası topluma Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma, ulusal ve dini geleneklerine saygı gösterme ve Suriye halkının kararlarını bağımsız olarak almasına izin verme çağrısında bulunan Vang, "Tüm ülkeler hep birlikte Suriye'ye el uzatmalı, ülkeye yıllardır uygulanan tek taraflı yasa dışı yaptırımları kaldırmalı, ağır insani durumu hafifletmeli." ifadesini kullandı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

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Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed ülkeden kaçmıştı.

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