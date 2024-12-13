Çin: Tüm ülkeler hep birlikte Suriye'ye el uzatmalı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ülkeyi ziyaret eden Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Suriye'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çin'in uzun zamandır Suriye ile dostluk ve işbirliği politikası izlediğini, hiçbir zaman ülkenin iç işlerine karışmadığını ve halkının tercihlerine saygı duyduğunu belirten Vang, "Suriye'de barışın en kısa zamanda tesis edilmesini, 'Suriye halkının sahipliğinde ve öncülüğünde' ilkesi doğrultusunda, iç siyasal sürecin ilerletilmesini ve kapsayıcı diyalog yoluyla halkın iradesine uygun ulusal yeniden inşa planı arayışını destekliyoruz." değerlendirmesini paylaştı."TÜM ÜLKELER HEP BİRLİKTE SURİYE'YE EL UZATMALI"
Vang, Suriye'nin gelecekte terörizmin ve aşırıcılığın her türlüsüne kararlıkla karşı çıkması gerektiğini vurguladı.
SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.
Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.
Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed ülkeden kaçmıştı.