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Dünya

Çin ve BAE'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ortak hava tatbikatı başladı:

Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde düzenlediği ortak hava tatbikatı başladı. Temmuz ayı sonuna kadar sürecek olan tatbikatla iki ordu arasındaki işbirliğini derinleştirme, karşılıklı anlayış ve güveni artırmanın amaçlandığı belirtildi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 12:12 - Güncelleme:
Çin ve BAE'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ortak hava tatbikatı başladı:
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Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Falcon Shield-2024" adlı ortak tatbikatın, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde başladığı belirtildi.

İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRME VURGUSU

İki ülkenin hava kuvvetleri arasındaki tatbikatın temmuzun sonuna kadar süreceği kaydedilen açıklamada, bu tatbikatla "iki ordu arasındaki işbirliğini derinleştirme, karşılıklı anlayış ve güveni artırmanın amaçlandığı" ifade edildi.

Çin ile BAE arasındaki ilk ortak hava tatbikatı, Ağustos 2023'te "Falcon Shield-2023" adıyla yine Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde düzenlenmişti.

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