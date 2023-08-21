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Dünya

Çin ve İran ikili ilişkiler konusunda telefonda görüşme gerçekleştirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Çinli mevkidaşı Wang Yi, ikili ilişkiler ve uluslararası konuları ele aldı.

AA21 Ağustos 2023 Pazartesi 10:30 - Güncelleme:
Çin ve İran ikili ilişkiler konusunda telefonda görüşme gerçekleştirdi
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İran devlet televizyonunun haberine göre, Abdullahiyan, Çin Dışişleri Bakanı Wang ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu kaydeden Abdullahiyan, 25 yıllık stratejik ortaklık programının doğru yolda ilerlediğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang da iki ülkenin stratejik ilişkilerini olumlu olarak değerlendirdi.

Güney Afrika'da düzenlenecek BRICS Zirvesi ve üye genişlemesine ilişkin konulara ülkesinin yaklaşımını aktaran Çinli Bakan, İran'ın, Çin'in "Kuşak-Yol" projesinin önemli bir bileşeni olduğunu dile getirerek, Tahran yönetiminin projenin gelecek toplantısına katılmasının önemine değindi.

Wang, ayrıca, Abdullahiyan'ın Suudi Arabistan ziyareti ve Tahran-Riyad ilişkilerinin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

- BRICS LİDERLER ZİRVESİ

Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubu, üyeler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini amaçlıyor.

BRICS ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH), küresel hasılanın yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor.

Grubun genişlemesinin gündeme alınacağı BRICS Liderler Zirvesi, 22-24 Ağustos'ta Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenecek.

  • İran-Çin ilişkileri
  • iki bakan görüşmesi
  • uluslararası konular

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