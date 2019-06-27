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Çin ve Japon liderleri G20'de bir araya geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde Japon Başbakanı Abe Şinzo ile görüştü.

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Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Şi, Abe ile zirve marjında yaptığı görüşmede gelecek baharda Japonya'ya "resmi ziyarette bulunmak istediğini" belirtti.

Çin-Japon ilişkilerinde yeni bir sayfa açmayı istediğini ifade eden Çin lideri, "Gelecek baharda Japonya'yı ziyaret etmek benim için iyi bir fikir olur." dedi.

İKİLİ İLİŞKİLER

Japonya Başbakanı Abe de iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin normal seyrine girdiğini, ihtilaflı konuları aşarak ilişkileri yeni bir boyuta taşımanın vaktinin geldiğini vurguladı.

TİCARET SAVAŞI

Şi, ABD ile yaşadıkları ticaret savaşıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ticari korumacılık eğilimlerine karşı Japonya'nın iş birliğini beklediklerini ifade etti.

PANDA MUTABAKATI

Liderler, ayrıca iki ülke arasındaki iyi ilişkileri ve yakınlaşmayı vurgulamak üzere, panda yetiştirmek için ortak bir araştırma programı geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladı.

İki lider, görüşmenin ardından birlikte akşam yemeği yedi. İki liderin baş başa görüşmelerinde Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmasına ilişkin de görüş alışverişinde bulunduğu tahmin ediliyor.

Abe, daha önce Şi'ye ülkesine resmi ziyarette bulunması için çağrı yapmıştı.

Japonya'ya resmi ziyaret düzenleyen son Çin lideri, önceki Devlet Başkanı Hu Cintao olmuştu. Hu, 2010 Ekim'de Tokyo'yu ziyaret etmişti.

Çin-Japon ilişkileri Japonya'nın önceki Başbakanı Yoşihiko Noda'nın 2012 yılında Doğu Çin Denizi'ndeki Japonların "Senkaku", Çinlilerin "Diaoyu" olarak adlandırdığı ihtilaflı adalarda Japonya'nın egemenliğini ilan etmesinin ardından, iki ülke ilişkilerinde gerginlik yaşanmıştı.

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