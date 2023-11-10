Çin ve Japonya, APEC Zirvesi'ne hazırlanıyor

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pekin'i ziyaret eden Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Takeo Akiba ile bir araya geldi.

Vang ve Takeo, 3,5 saat süren heyetler arası görüşmede "iki ülke arasında üst düzey diyalog planlamasını" ele aldı.

Japon haber ajansı Kyodo'nun diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iki ülke liderinin, 16 Kasım'da APEC Zirvesi marjında görüşmesi bekleniyor. Taraflar görüşmeyi henüz resmi olarak doğrulamış değil.



Şi ve Kişida, en son Kasım 2022'de Tayland'da düzenlenen APEC Zirvesi'nin marjında yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, bugün yayımladığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Şi'nin APEC toplantısı için San Francisco'yu ziyaret edeceğini ve burada ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu.