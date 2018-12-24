Çin ve Japonya arasında silahlanma yarışı

Geçtiğimiz günlerde 242 milyar dolarlık 5 yıllık savunma bütçesini onaylayan Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ilk kez uçak gemisi edinmeye karar verdi.

Japonya'nın donanmasındaki en büyük gemi olan İzumo sınıfı bir çift helikopter gemisini, uçakların kalkış-iniş yapacağı şekilde modernize etme girişimi, uzmanlar tarafından ''Çin'e karşı atılmış bir adım'' olarak değerlendirildi.

Uzmanlar Japonya'nın askeri alanda attığı benzer adımların Pekin’in askeri yükselişinden kaynaklandığını ve bu adımların en çok Çin'i rahatsız ettiğini belirtiyor.

Savunma uzmanı Song Zhongping Tokyo planlarının, hali hazırda kırılgan Çin-Japon ilişkisini daha da tedirgin edeceğini söyledi.

Singapur S. Rajaratnam Uluslararası Çalışmalar Okulu savunma uzmanlarından Collin Koh Swee Lean, Japonya'nın hamlesinin yalnızca Çin’den değil, iki Kore’den de tepki çekebileceğin ve kuzeydoğu Asya’da deniz rekabetini artırabileceğini belirtiyor.

ÇİN'DEN DENİZ GÜCÜNE YATIRIM

Son yıllarda deniz gücünde önemli ilerlemeler kaydeden Çin, Rus Kuznetsov sınıfı geminin modernize edilmiş hali olan ilk uçak gemisi Liaoning'i aktif hizmete sundu. Yerli imkanlarla geliştirdiği Type-001A'nın da önümüzdeki yıl hizmete başlaması bekleniyor. Çin, 2030 yılına kadar denizlerde 4 uçak gemisi ile boy göstermeyi hedefliyor.

Ayrıca Ağustos 2018'de testleri gerçekleştirilen dünyanın en güçlü destroyerlerinden Type 055 yakında donanmaya destek verecek. Deniz kuvvetlerinin sualtı gücünü pekiştirmek amacıyala, 8 adet Type 095 denizaltı da sipariş edildi.

ABD-ÇİN JEOPOLİTİK HAKİMİYET SAVAŞI

Çin ve Japonya arasında tarihten süregelen sorunların yanı sıra özellikle Japonya ve ABD arasındaki güvenlik işbriliği, iki ülke arasındaki ilişkileri kırılganlaştırıyor. Doğu Çin Denizi'nde enerji kaynaklarının bulunduğu münhasır ekonomi alanını ayıran deniz sınırında yaşanan anlaşmazlık da, enerjiye ihtiyaç duyan iki ülke arasındaki gerilimi körüklüyor.,

Yer altı kaynakları bakımından çok zengin olan Güney Çin Denizi, başlıca sorunlardan biri. İthalat-ihracat kapasitesi ve güvenlik açısından önem arz eden bölgede hakimiyet çekişmesi ABD, Japonya ve Avustralya gibi ülkeleri sınırı olmamasına rağmen soruna dahil etmiştir.

Özellikle bölgede Çin deniz hakimiyetini kırmak isteyen ABD, geçtiğimiz günlerde Spartly adalarından 4 tanesini doğalgaz-petrol arama faaliyetleri gerekçesiyle satın alma girişimlerine başladı. Japonya ve Avustralya donanması da bölgeye yakın noktalarda deniz tatbikatları gerçekleştiriyor.