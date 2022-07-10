İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2022 Pazar / 11 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2754
  • EURO
    17,6071
  • ALTIN
    967.975
  • BIST100
    2434.02
Dünya

Çin ve kardeş ülkeden ortak tatbikat

Çin ve Pakistan'ın, Doğu Çin Denizi'nde askeri tatbikata başladığı bildirildi.

AA10 Temmuz 2022 Pazar 18:50 - Güncelleme:
ABONE OL

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, iki ülkenin donanma gemileri, "Deniz Muhafızları-2" adı verilen tatbikat için Şanghay şehrindeki askeri limandan demir aldı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Sözcüsü Liu Vınşıng, yaptığı açıklamada, tatbikatın iki ülke ordularının planlı yıllık faaliyeti olduğunu belirtti.

Sözcü Liu, faaliyetin herhangi bir bölgesel durumla bağlantılı olmadığı, üçüncü tarafları hedef almadığını vurguladı.

4 gün sürmesi planlanan tatbikatın, Çin ile Pakistan arasında savunma iş birliğini, uzmanlık ve deneyim paylaşımını arttırmayı, geleneksel dostluğu ve stratejik ortaklığı teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.