Çin ve Pakistan'dan Afganistan vurgusu

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Mahmud, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen Çin'in Afganistan Özel Temsilcisi Yue ile başkent İslamabad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Afganistan'daki siyasi durum ve güvenlik, Pekin ve İslamabad'ın bu ülkeye gönderdiği insani yardımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.

Bölgesel bağlantı konusunda her iki taraf Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için Afganistan'a uzatılması konusunda görüş alışverişinde bulunurken, barışçıl, istikrarlı ve bağlantılı Afganistan'ın bölgesel bağlantının ve ticaretin artırılmasının dayanak noktası olduğunu aktardı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Mahmud, ülkesinin barışçıl, istikrarlı, müreffeh ve bağlantılı Afganistan'a bağlılığını vurgulayarak, bu ülkeye insani yardım tedarikine işaret etti.

Afganistan'ın dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılmasının önemine işaret eden Mahmud, Afgan halkının ekonomik zorluklarını hafifletmek ve sürdürülebilir bir ekonomi inşa edilmesine yardımcı olmak için banka operasyonlarının kolaylaştırılmasına dikkati çekti.

Mahmud, Afgan tarafının uluslararası toplumun kapsayıcılık, tüm Afganların haklarına saygı duyulması, kızların eğitimi ve etkili terörle mücadele önlemlerine ilişkin beklentilerini karşılamasının önemli olduğunu belirtti.

Çin'in Afganistan Özel Temsilcisi Yue, Pakistan'ın Afganistan'daki önemli ve yapıcı rolüne övgüde bulundu.

- ABD, AFGANİSTAN'IN MAL VARLIKLARINI DONDURMUŞTU

ABD hükümeti, Taliban'ın Ağustos 2021'de ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan'ın ABD bankalarında tuttuğu 7 milyar dolarlık ulusal rezervlerini dondurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Şubat 2022'de imzaladığı kararname ile dondurulan varlıklara el konulması, paranın 3,5 milyar dolarlık kısmının insani yardım temelinde doğrudan Afgan halkına aktarılması, kalan 3,5 milyar doların ise 11 Eylül kurbanlarının halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için ayrılması yönünde adım atmıştı.