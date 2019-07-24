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Çin ve Rus uzun menzilli bombardıman uçakları Asya-Pasifik'te devriye gezdi

Çarşamba günü (Dün) Rusya, Çin ve Güney Kore savaş uçakları arasında yaşanan gerilim sonrası gözler bölgeye çevrildi. Rusya, gerilim sonrası Rus - Çin uçaklarının bölgede ortak devriye faaliyetlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

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Güney Kore Savunma Bakanlığı Çarşamba günü erken saatlerde, Rus ve Çin askeri uçaklarının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini, Güney Kore jetleri tarafından Rus bombardıman uçağına uyarı ateşi açıldığını duyurdu.
 
İddialara cevap veren Rusya ve Çin makamları, Güney Kore'yi yalanlayarak herhangi bir ülkenin hava sahasını ihlal etmediklerini, uluslararası tarafsız bölgede uçtuklarını açıkladı.  
 
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Bir tehdidin hissedilmesi halinde anında cevap verilirdi.'' ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Güney Kore'nin sözünü ettiği ''hava savunma tespit bölgesini'' tanımadığını, söz konusu bölgenin tarafsız hava sahası olduğu belirtildi.
 
RUSLAR GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI: İLK KEZ BİRLİKTE UÇTULAR
 
Gerilim sonrası, Rusya Savunma Bakanlığı Tu-95MS bombardıman uçaklarının Çin uçakları eşliğinde, Asya-Pasifik bölgesinde devriyeye çıkma anına ait görüntüleri paylaştı.
 
Görüntülerde, Tu-95MS stratejik bombardıman uçaklarının, Rusya'da açıklanmayan bir havaalanında yola çıktığı görülüyor. Uçağa Çin'in iki Şian H-6 bombardıman uçağı da buluşma noktasından itibaren uçağa eşlik ediyor.
 
Görev, Asya - Pasifik'te uzun menzilli Çin ve Rus bombardıman uçaklarının ilk ortak uçuşu olarak kayıtlara geçti.

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