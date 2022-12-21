Çin ve Rusya'dan ortak tatbikat! 7 gün sürecek

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki askeri iş birliği kapsamındaki yıllık "Ortak Deniz 2022" tatbikatının, Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinin Couşan ile Taycou şehirleri arasındaki kıyı hattında yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, tatbikatın "tarafların deniz güvenliği tehditlerine karşı ortak hareket etme kabiliyetinin güçlendirilmesine yönelik kabiliyet ve kararlılığını göstermeyi amaçladığı" ifade edildi.

İki ülkenin uluslararası ve bölgesel barışın ve istikrarın korunmasına katkı sağlamayı amaçladığına vurgu yapılan açıklamada, "yeni dönemde Çin ile Rusya arasındaki kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının derinleştirilmesinin hedeflendiği" belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "tatbikatın temel amacının, iki ülke arasında deniz iş birliğinin geliştirilmesi ve Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması olduğunu" kaydetti.

Çin ile Rusya arasında deniz tatbikatlarının son yıllarda rutin hale geldiği gözleniyor. İki ülke donanmaları, geçen yıl Japon Denizi'nde (Doğu Denizi), Vladivostok açıklarındaki Büyük Petro Körfezi sularında "Ortak Deniz 2021" tatbikatını gerçekleştirmişti.

Tatbikat, bu yıl Rusya kıyılarından Çin kıyılarına taşındı. İki ülke donanmaları daha önce Çin ile Kuzey ve Güney Kore'nin kıyıdaş olduğu Sarı Deniz'de de ortak tatbikat yapmıştı.

Öte yandan Çin donanmasına bağlı bir filo, eylülde, Rusya'nın Vostok-2022 askeri tatbikatı kapsamında Pasifik Okyanusu'na açılarak Rus savaş gemileri ile ortak devriye faaliyeti yürütmüştü.