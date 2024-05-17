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Dünya

Çin ve Rusya'nın Fukuşima'daki atık suya yönelik eleştirileri Japonya'da gündeme geldi!

Japonya hükümeti, Çin ile Rusya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nden tahliyesi gerçekleştirilen radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyu 'nükleer kirli' şeklinde nitelendirmesini protesto etti.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 09:18 - Güncelleme:
Çin ve Rusya'nın Fukuşima'daki atık suya yönelik eleştirileri Japonya'da gündeme geldi!
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Pekin'deki görüşmesi sonrası yayımlanan ortak açıklamada Fukuşima'daki atık suya yönelik eleştirileri ülkede gündeme geldi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlenen basın toplantısında, Rus ve Çinli liderlerin ortak açıklamasında Fukuşima'dan salıverilen atık suyun "nükleer kirli" olarak nitelendirilmesine ilişkin, "Oldukça talihsiz ve gerçeklere aykırı." değerlendirmesinde bulundu.

Hayaşi, Kişida Fumio hükümetinin, Şi ve Putin'in konuya ilişkin ortak açıklamasının kamuoyuna duyurulması sonrası bu durumu ivedilikle protesto ettiğini belirtti.

Atık suyun tahliyesinin "bilimsel perspektifle hiçbir probleme yol açmadığını" kaydeden Hayaşi, "Çin ile Rusya'ya kibar ve şeffaf bir şekilde açıklamalarda bulunacağız." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Pekin ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmüş, iki lider ortak açıklama yayımlamıştı. Açıklamada "nükleer kirli" şeklinde nitelendirilen atık suya yönelik Çin ile Rusya'nın "ciddi kaygılarının" bulunduğu bildirilmişti.

- ATIK SUYUN TAHLİYESİ

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nden tahliye edilen radyoaktif özellikli atık su, deniz altına yapılan tünel vasıtasıyla kıyıdan bir kilometre açığa boşaltılıyor.

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf suyun içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Temmuz 2023'teki nihai raporunda Japonya'nın atık su tahliye planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.

Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ile tsunaminin santraldeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi tahliye bölgesi ilan edilmişti.

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