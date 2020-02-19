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Dünya

Çin, Wall Street Journal'dan üç gazetecinin basın kartını iptal etti

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'e 'ırkçı ve ayrımcı dille saldırdığı' gerekçesiyle Wall Street Journal'dan (WSJ) üç gazetecinin basın kartlarının iptal edildiğini açıkladı.

AA19 Şubat 2020 Çarşamba12:51 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 12:58

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, düzenlediği basın toplantısında, WSJ'nin editörlerinin, Çin’e yönelik "Asya’nın gerçek hasta adamı" başlıklı yazıyla ülkesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesini lekelemeye çalıştığını belirterek "Editörler, Çin halkı ve uluslararası toplumda öfke ve kınamaya neden olan ırkçı ve ayrımcı başlık kullandı.” ifadelerini kullandı.

Gıng, Çin’in bu konuda WSJ’ye tepki gösterdiğini ve gazeteden hatasının ciddiyetinin farkına varmasını ve resmi bir özür dileyerek olaydan sorumlu kişilere hesap sormasını talep ettiğini anlattı.

WSJ’nin özür dilemediğini ve sorumlu davranmadığını savunan Gıng, "Çin tarafı, ilgili gazetecilere yönelik işleri kanun ve düzenlemelere uygun şekilde ele aldı. Çin tarafı bu medyanın ırkçı, ayrımcı dil kullanmasını ve kötü niyetle Çin’e saldırmasını hoş karşılamıyor. WSJ’nin üç gazetecisinin basın kartlarının bugünden itibaren iptal edilmesine karar verildi." ifadelerini kullandı.

WSJ'den Walter Russell Mead, 3 Şubat'ta Kovid-19 salgını ve Çin'in tutumuna yönelik "Çin Asya'nın gerçek hasta adamıdır" başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazıda Çin'in salgına yönelik önlemlerine eleştirilerde bulunmuştu.

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