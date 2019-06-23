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Çin Xi'nin G20 Zirvesi'ne katılacağını resmen açıkladı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, 27-29 Haziran'da Tokyo'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılacağını resmen açıkladı.

  • DHA
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Açıklamada, Xi'nin Zirve'ye Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin davet ettiği belirtildi.
 
Güney Kore Devlet Başkanılğı Ofisi'nden (Blue House) daha önce yapılan açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Xi zirve sırasında bir görüşme yapacak.
 
ABD Başkanı Donald Trump da daha önce, Xi ile "özel görüşme" yapacaklarını açıklamıştı

''Gençler benim kankam, dolayısı ile kankalarıma laf söyletmem.''

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