Açıklamada, Xi'nin Zirve'ye Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin davet ettiği belirtildi.

Güney Kore Devlet Başkanılğı Ofisi'nden (Blue House) daha önce yapılan açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Xi zirve sırasında bir görüşme yapacak.

ABD Başkanı Donald Trump da daha önce, Xi ile "özel görüşme" yapacaklarını açıklamıştı