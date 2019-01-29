ÇiN yolsuzluğa karışarak yurt dışına kaçan yetkililerin yakalanması için operasyona başladı

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi ve Disiplin ve Denetleme Komisyonu (CCDI) ve Ulusal Denetleme Komisyonu, ülkede bulundukları görevlerde yolsuzluk olaylarına karışarak yurt dışına kaçan yetkililerin ve bu kişilerin ülke dışına çıkardıkları varlıkların ülkeye geri getirilmesini amaçlayan "Sky Net 2019" programının başladığını bildirdi.

Bu kapsamda, Ulusal Denetleme Komisyonunun yolsuzluk firarilerini "avlayacağı", Çin Yüksek Halk Mahkemesinin bu kişilerin yasa dışı kazançlarına el koyacağı, Kamu Güvenliği Bakanlığının finans alanındaki suçlulara odaklanacağı kaydedildi.

Bununla birlikte Çin Halk Bankasının (Çin Merkez Bankası) çalıntı para transferlerini önleyeceği belirtildi.

Çin, geçen yıl dünya genelinde yolsuzluktan aranan bin 335 kişiyi ülkeye getirmiş ve 519 milyon dolardan fazla haksız kazancı ülkeye döndürmüştü.

İlki 2015'te başlayan Sky Net programı kapsamında bugüne kadar 120 ülkeden 5 binden fazla firari yakalandı.

YOLSUZLUĞA KARIŞAN ESKİ VALİ YARDIMCISINA 18 YIL HAPİS

Diğer yandan Anhui eyaletine bağlı Ançing Orta Halk Mahkemesinden yapılan açıklamada, Ciangşi eyaleti eski Vali Yardımcısı Li Yihuang'ın yolsuzluk suçlamalarıyla hakim karşısına çıktığı ifade edildi.

Rüşvet almak, kamu malını zimmete geçirmek, kamu fonlarını uygunsuz kullanmak ve kamu şirketlerinin yetkilerini istismar etmek suçlarından 18 yıl hapse mahkum edilen Li'nin rüşvet ve yolsuzluktan elde ettiği varlıklarına el konulmasına hükmedildi.

Li, 2,2 milyon yüen para cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl ocakta soruşturma altına alınan Li, nisanda kamu görevinden alınmıştı.

Çin'de yolsuzluk suçunun niteliğine göre idam cezası ve müebbet hapis cezası verilebiliyor. Öte yandan, suçluların yasa dışı yollardan edindiği gelire devlet el koyuyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012'de ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" sözleriyle nitelendirmişti.