Çin, yolsuzluk ve savaş balonu... Ordu göreve ne kadar hazır?

Devlet medyasının perşembe günü aktardığına göre, Ekim ayında görevde yalnızca yedi ay geçirdikten sonra savunma bakanlığı görevinden alınan Li Şangfu ve 2018-2023 yılları arasında görev yapan Wei Fenghe, soruşturmalar sonucunda iktidardaki Komünist Parti'den ihraç edildi.



İki isim, Çin'in savunma sektöründe geçtiğimiz yazdan bu yana gerçekleştirilen kapsamlı tasfiyede bugüne kadar kesilen en büyük kelleler oldu. Tasfiye kapsamında askeri-endüstriyel kompleksten bir düzineden fazla üst düzey general ve yönetici ya öldürüldü yada görevden uzaklaştırıldı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Kara Kuvvetleri'nin (PLA) üst düzey kadrolarında yaşanan değişiklikler ve karmaşa, Cinping'in Çin'in silahlı kuvvetlerini daha güçlü, daha muharebeye hazır ve bölgedeki tartışmalı toprak iddialarını ileri sürmede daha agresif hale getirme çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Pentagon tarafından finanse edilen Ulusal Savunma Üniversitesi'nde kıdemli araştırma görevlisi olan Joel Wuthnow, "Bazı gizli anlaşmaların olduğunu biliyoruz, ancak kritik silahların aslında standartların altında olduğu veya güvenilir olmadığı açık değil. ve Çin Komunist Partsi bunu kabul etmiyor. Kanıtlanırsa bu durum Şi için daha da ciddi olacaktır" dedi.

Analistlere göre, Şi tarafından terfi ettirilen Şangfu ve Fenghe, Çin liderinin on yıldan uzun süredir sürdürdüğü yolsuzlukla mücadele kampanyasına rağmen görevden alındı ve bu durum, ordunun en üst kademelerinde yolsuzluğun önlenmesinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor.

SİLAH TEDARİKİNDE YOLSUZLUK

Şi'nin PLA'yı "dünya standartlarında" bir savaş gücüne dönüştürme hırsının bir parçası olarak Pekin, ekipman satın almak ve mevcut askeri ekipmanı yükseltmek için milyarlarca dolar harcadı. Şi ayrıca ülkenin hızla genişleyen nükleer ve balistik füze cephaneliğini denetleyen seçkin bir şube olan Roket Gücü'nü de kurdu.

Geçtiğimiz yıl herhangi bir açıklama yapılmadan görevden alınan veya ortadan kaybolan generallerin çoğu, Li ve Wei de dahil olmak üzere Roket Gücü veya askeri teçhizatla bağlantılıydı.

Savunma Bakanı olmadan önce Li, PLA'nın Ekipman Geliştirme Departmanı'na beş yıl başkanlık etti. 70 yaşındaki Wei ise Roket Gücü'nün ilk komutanıydı. 2015'in sonlarında, Şi tarafından PLA'nın eski füze kolu olan ve Wei'nin onlarca yıl çalıştığı İkinci Topçu Kolordusu'ndan tam hizmete yükseltildi. Wei'nin Roket Gücü'ndeki iki halefi de tasfiye edildi.

Partinin 24 üyeli Politbüro'sundan yapılan açıklamada Li'ye yönelik iddialar, silah temininde yolsuzluk yapıldığına açıkça işaret ediyor.

Çin'in üst düzey askeri liderliğinin ekipmanlarının kalitesi konusunda endişeli olabileceğine dair bir işaret olarak, silahlı kuvvetleri denetleyen Merkez Askeri Komisyonu (CMC) Başkan Yardımcısı General He Weidong, Mart ayında ordu içindeki 'sahte savaş yeteneklerine' karşı mücadele sözü verdi.

Weidong'un bu açıklaması daha sonra kamuoyunda yasaklandı ve anında tüm yayınlardan kaldırıldı. Son görevden almalarla birlikte bu konu çeşitli spekülasyonları da beraberinde getirdi.

SON 6 AYDA İKİ ÜST DÜZEY İSİM

Li ve Wei, Şi'nin yolsuzlukla mücadele kampanyası sonucunda son altı yılda devrilen en üst düzey askeri isimler oldu. Çin lideri, 2012'de iktidara geldiğinden bu yana yolsuzluk ve sadakatsizliği ortadan kaldırmayı yönetiminin temel özelliği haline getirdi ve daha önce dokunulmaz sayılan generalleri görevden aldı.

Çin Devlet Başkanı Şi, PLA yetkililerine, "Silah namlusu her zaman partiye sadık ve güvenilir olanların elinde tutulmalıdır. Savaşta kesinlikle katılık gereklidir. Orduda yozlaşmış unsurların saklanabileceği bir yer olmamalıdır" dedi.

Singapur'daki bir askeri analist, uzun vadede Şi'nin bu adımlarının Çin'in savaş kabiliyetleri açısından iyi bir işaret olduğunu söyledi.

Analist, "Sorunlar zamanla düzeltilecek. Cinping, PLA'yı 2035'e kadar modernize etme hayalini gerçekleştirecek seviyeye nasıl getirebileceği ise her zaman devam eden bir inceleme alanı olacak" dedi.