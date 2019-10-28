Cinayet yok kutlaması
Latin Amerika ülkeleri arasında en yüksek cinayet oranına sahip El Salvador’da 25 Ekim Cuma gününde herhangi bir cinayetin işlenmemesi ülkede kutlandı. Günü cinayetsiz tamamlayan ülkenin Başkanı Nayib Bukele, “Tanrı’ya şükür” dedi.
Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülke genelinde 25 Ekim gününün “cinayetsiz” tamamlandığını duyurdu. Latin Amerika ülkeleri arasında en yüksek cinayet oranına sahip El Salvador’un Devlet Başkanı Bukele, 25 Ekim Cuma günü ülkede hiç cinayet işlenmemesi dolayısıyla sevincini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla paylaştı. Bukele, “25 Ekim gününü tüm ülkede sıfır cinayetle kapattığımızı doğrulayabiliriz. Tanrı’ya şükür” dedi.
Birkaç ay önce bölge basınında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi raporuna dayandırılan haberlerde, Orta Amerika ülkesi El Salvador’un 100 binde 62’lik cinayet oranı ile Latin Amerika’da en fazla cinayet işlenen ülke olduğu belirtilmişti. El Salvador’un arkasında 100 binde 57’lik oranla yer alan Venezuela ise cinayet oranlarında Latin Amerika’da ikinci, Güney Amerika’da birinci olmuştu.
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