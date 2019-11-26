Cinayeti çözmek için 800 kişiden DNA alınacak

Claudia Ruf isimli kız çocuğu 1996 yılında öldürüldüğünde 11 yaşındaydı. Cinayetle ilgili açılan kapsamlı soruşturmaya rağmen geçen 23 yıl içerisinde katili bulunamadı. Gezdirdiği komşusunun köpeği eve dönüp de Claudia dönmeyince arama çalışmaları başlatıldı. 2 gün sonra Claudia’nın cesedi evinden yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta bulundu. Küçük çocuğun tecavüze maruz kaldıktan sonra boğulduğu ve üzerine benzin dökülerek yakıldığı ortaya çıktı. 23 yıl sonra polis, katilin izini sürmek için yeni bir hamle yaptı. Claudia’nın öldüğü yıl 14 ile 70 yaş arasında olan en az 800 erkekten tükürük örneği talep edildi.