Çin'de 11, Güney Kore'de 48 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

AA 13 Haziran 2020 Cumartesi 10:57 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 10:57

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 6'sı başkent Pekin'de, 5'i yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.



Açıklamada, Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen toplam Kovid-19 vakası sayısı 83 bin 75 olarak kaydedildi.

Xinhua'daki habere göre, önceki gün üç çalışanında Kovid-19'a rastlanılan Pekin'in en büyük toptan satış pazarı kapatıldı. Pazar dezenfekte edilip ve tüm çalışanlarına Kovid-19 testi yapılacak.

Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların kademeli olarak açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 367 kişi de iyileşti.

Ülkede 74 aktif vaka bulunuyor.

- GÜNEY KORE'DE VAKA SAYISI 12 BİN 51'E YÜKSELDİ



Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 48 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Güney Kore'de Kovid-19 vakası sayısı 12 bin 51'e yükseldi, virüs kaynaklı yeni can kaybı yaşanmadı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 277 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'a yakalanan 10 bin 691 kişi iyileşti, tedavisi süren 1083 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.



Sosyal mesafe uygulamasının 6 Mayıs'ta gevşetildiği Güney Kore'de, artan yeni Kovid-19 vakalarının ardından başkent Seul ve çevre bölgelerinde virüse karşı önlemler artırılmıştı.

