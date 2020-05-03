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Dünya

Çin'de 2 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni can kaybı bildirilmezken, 2 yeni vaka kayıtlara geçti.

IHA03 Mayıs 2020 Pazar 11:13 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 11:13
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün Çin ana karasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 2 yeni vakanın tespit edildiğini, birinin yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi. Komisyon, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 82 bin 777’ye yükseldiğini belirtti. Komisyon ayrıca, 12 asemptomatik vakanın tespit edildiğini aktarırken dün salgın kaynaklı can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Çin’de şu ana kadar iyileşen Kovid-19 hastalarının sayısı 77 bin 713 olarak açıklanırken korona virüs nedeniyle toplam 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.

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