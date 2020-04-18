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Dünya

Çin'de 27 koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında yeni can kaybı bildirilmezken, 27 yeni vaka kayıtlara geçti.

IHA18 Nisan 2020 Cumartesi 09:58 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 10:01
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün Çin anakarasında Covid-19 salgınında 27 yeni vakanın tespit edildiğini, bunlardan 17’sinin yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi. Böylece, ülke genelindeki yurt dışı kaynaklı vaka sayısı bin 566’ya, toplam teyitli vaka sayısı ise 82 bin 719’a yükseldi. Komisyon ayrıca Çin anakarasında dün salgından kaynaklı can kaybı meydana gelmediğini aktardı.

Dün 50 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktaran Komisyon, şu ana dek iyileşen Covid-19 hastalarının sayısının 77 bin 29’a ulaştığını belirtti.

Çin’de koronavirüs nedeniyle şu ana dek 4 bin 632 kişi ise hayatını kaybetti.

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