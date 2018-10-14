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Çin'de 5 kişinin ölümüne neden olan kundakçı yakanlandı

Çin’in Guangdong eyaletinde meydana gelen yangının kundaklayıcısı olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı.

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China Daily gazetesinin haberine göre, gece saatlerinde Guangdong eyaletinin Şantou kentine bağlı Cinping bölgesinde bulunan bir binada çıkan ve 5 kişinin ölümüne 9 kişinin yaralanmasına neden olan yangın ile ilgili bir şüpheli güvenlik birimlerince yakalandı.

Şüphelinin 54 yaşında bir erkek olduğu belirtilirken, hastaneye kaldırılan 9 yaralının tedavisi sürüyor.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Çin’de nisan ayında bir bar kundaklanmış, çıkan yangında 18 kişi yaşamını yitirmişti.

Olayı gerçekleştiren Liu Çunlu, yargılanarak idama mahkum edilmişti.

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