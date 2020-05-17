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Dünya

Çin'de 5 koronavirüs vakası daha tespit edildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında 5 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini duyurdu.

IHA17 Mayıs 2020 Pazar 11:19 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 11:21
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, dün Çin anakarasında 5 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, yeni vakalardan 2’sinin yurt dışı kaynaklı olduğu, diğer 3 vakanın ise Jilin eyaletinde görüldüğü kaydedildi. Dün 8 kişinin daha taburcu edildiği ülkede, yeni ölüm bildirilmedi.

Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 82 bin 947’ye yükselirken, 86 hastanın tedavisinin sürdüğü ve bugüne kadar 78 bin 227 kişinin taburcu edildiği kaydedildi. Çin’de korona virüs nedeniyle bugüne kadar toplam 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

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