Çin'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin Deprem Ağları Merkezi, depremin ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinin Yibin kentine bağlı Gongşien ilçesinde gerçekleştiğini duyurdu.

Yerin 15 kilometre altında kaydedilen sarsıntının herhangi bir can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.