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Çin’de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin’in Sıçuan eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin Sıçuan eyaletindeki Yibin'e bağlı Şingvın ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 12 kilometre altında gerçekleşen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklamada yapılmadı.

Sıçuan, fay hatlarının yoğun olduğu ülkenin deprem kuşağında yer alıyor. Sıçuan'ın Ciucaygou vilayetinde geçen yıl yaşanan 7 büyüklüğündeki depremde 20 kişi yaşamını yitirmiş, 493 kişi de yaralanmıştı.

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