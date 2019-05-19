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Çin'de 7 tondan fazla fil dişi ele geçirildi

Çin'in güneyinde yılın ilk dört ayında 7 ton 746 kilogram fil dişinin ele geçirildiği bildirildi.

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Çin'in güneyinde yılın ilk dört ayında 7 ton 746 kilogram fil dişinin ele geçirildiği bildirildi.

China Daily gazetesinin haberine göre, Guangdong eyaleti gümrük yetkilileri yılın ilk 4 ayında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya 67 tür hayvan ve hayvan ürünlerine yönelik kaçakçılık vakası tespit etti.

Söz konusu vakalarda, 7 ton 746 kilogram fil dişi başı çekerken, pangolin, kartal ve dev semenderlere ait ürünler de yakalandı.

Guangdong Kaçakçılıkla Mücadele Bürosu Yardımcı Direktörü Cou Cicün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Guangdong eyaletinin, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin kaçakçılığının en sık yapıldığı eyaletlerden biri olduğunu dile getirdi.

Dünyanın en büyük yasa dışı fil dişi pazarı Çin'de fil dişi ve ürünlerinin ithalatı 1975'ten sonra kısmen yasaklanmıştı. Ülkede 2017'de fil dişi ticaretine karışan 67 fabrika ve alışveriş merkezi kapatılmıştı.

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