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Çin’de 80 milyon yıllık dinozor yumurtası fosilleri bulundu

Çin’in doğusundaki Cıciang eyaletinde 80 milyon yıllık dinozor yumurtası fosilleri gün yüzüne çıkarıldı.

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Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Cıciang’ın Yivu kentine bağlı Guanyintang köyünde yapılan kazı çalışmalarında 15 adet dinozor yumurtası fosili ortaya çıkarıldı.

Yumurta fosillerinin bazıları toplu halde bulunurken, bazıları da ayrı ayrı yerlerde keşfedildi. Fosiller, incelenme yapılmak üzere Yiwu Kent Müzesi’ne gönderildi.

Cıciang Müzesi Ulusal Tarihi Yer Bilimleri Departmanından Araştırmacı Du Tienming, konuya ilişkin yumurta fosillerinin 80 milyon yıl öncesine ait olduğunu bildirdi.

Du, keşfin yerel coğrafi araştırmaları teşvik etmesinin yanı sıra gelecekte bilim ve eğitim çalışmalarına katkı sağlayacağını dile getirerek, böylesine bir keşfin nadir bir durum olduğunu ifade etti.

Guanyintang köyü yakınlarında geçen yıllarda da dinozorlara ait izler keşfedilmişti.

Çin'de geçen ay da ülkenin kuzeyindeki Hıbey eyaletinde 130 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili kalıntıları gün yüzüne çıkarılmıştı.

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