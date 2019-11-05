Çin’de Alzheimer ilacına onay çıktı

Onayı veren İlaç Güvenliği Kurumu’nun açıklamasına göre, Oligomannate adlı ilaç, hafif ve orta seviyedeki vakalarda etkili oluyor. Kurum, onayı ilacın satışa çıkmasından sonra klinik deneylere devam edilmesi koşuluyla verdiğini açıkladı. Açıklamaya göre bu süre içinde ilaç yakından izlenecek ve şüpheli bir durumda satışı derhal durdurulacak. CNN’in haberine göre ilacı Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Şanghay Materia Medica Enstitüsü geliştirdi. Cell Research adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre yosun içindeki şeker, bağırsaklarda bulunan ve beyinde nöral dejenerasyon ve inflamasyona neden olan bakterileri baskılıyor.