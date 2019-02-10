Çin'de Bahar Bayramı dönüşü meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
Çin'de yaklaşık bir hafta süren Bahar Bayramı sonrası başlayan dönüş trafiğinde 100'den fazla aracın karıştığı iki farklı zincirleme kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, en az 50 kişi yaralandı.
- AA
Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Guicou eyaletinin Tongren ilçesinde, kar yağışı ve buzlanmanın yoğun olduğu iki otoyolda meydana gelen iki kazaya 100'den fazla araç karıştı.
Kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, 50'den fazla kişi yaralandı.
Yerel yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu geçen ay, Bahar Bayramı'nda 3 milyara yakın seyahat yapılacağını açıklamıştı.
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