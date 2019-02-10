İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2521
  • 5,9505
  • 221.91
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin'de Bahar Bayramı dönüşü meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

Çin'de yaklaşık bir hafta süren Bahar Bayramı sonrası başlayan dönüş trafiğinde 100'den fazla aracın karıştığı iki farklı zincirleme kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, en az 50 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Guicou eyaletinin Tongren ilçesinde, kar yağışı ve buzlanmanın yoğun olduğu iki otoyolda meydana gelen iki kazaya 100'den fazla araç karıştı.

Kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, 50'den fazla kişi yaralandı.

Yerel yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu geçen ay, Bahar Bayramı'nda 3 milyara yakın seyahat yapılacağını açıklamıştı.

S-400´ler ateşlendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu duyurdu: Büyük operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük operasyona hazırlanıyoruz

Son hazırlıklar tamamlandı

Son hazırlıklar tamamlandı

1955'ten beri en kötüsü! Binlerce kişi tahliye edildi

1955'ten beri en kötüsü! Binlerce kişi tahliye edildi

Türkiye ayağa kalktı: Tepkiler çığ gibi büyüyor

Türkiye ayağa kalktı: Tepkiler çığ gibi büyüyor

Bakan açıkladı: Sebze-meyve fiyatlarını yüzde 800 artırmışlar

Bakan açıkladı: Sebze-meyve fiyatlarını yüzde 800 artırmışlar

İşte yeni askerlik sistemi

İşte yeni askerlik sistemi

Gıdada fiyat istikrarı için yeni program

Gıdada fiyat istikrarı için yeni program

Gürültücü komşuya ceza! Yargıtay'dan emsal karar

Gürültücü komşuya ceza! Yargıtay'dan emsal karar
 

POPÜLER HABERLER

Sultan II. Abdülhamit Han´ın vefatı - Tarihte bugün 10 Şubat 1918

Sultan II. Abdülhamit Han´ın vefatı - Tarihte bugün 10 Şubat 1918

Başkan Erdoğan: Soruşturmayı bizzat ben takip edeceğim

Başkan Erdoğan: Soruşturmayı bizzat ben takip edeceğim

Kırklareli'nde sığırcıkların görsel şöleni

Kırklareli'nde sığırcıkların görsel şöleni

Venezuela'ya askeri müdahale olursa Brezilya ne yapacak?

Venezuela'ya askeri müdahale olursa Brezilya ne yapacak?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA