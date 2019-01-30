Çin'de bahçeyi kazan köylüler 2 bin yıllık lahit buldu

Çin'in kuzeyindeki Hibey eyaletinde köylüler bahçelerini kazarken bir mezar buldu. Mezarın Han Hanedanlığı'na ait ve yaklaşık 2 bin yaşında olduğu ortaya çıktı.

Şinhua ajansının haberine göre, Hıbey Kültürel Eserler Koruma Birimi, eyaletin Vu’an kentinin Bey’anlı kasabasında, Han Hanedanlığı'na (M.Ö.202-M.S.220) ait bir lahdi gün yüzüne çıkardı.

Uzunluğu 4,9, genişliği 2,25 ve yüksekliği 2,3 metre olan lahdin içinden 20’den fazla gümüş ve bronz savaş araç gereçleri ile çömlek parçaları çıktı.

Mezar, köylülerin bahçelerini kazdığı sırada bulundu.

İçinde herhangi bir yazılı kayıt veya kitabeye rastlanmayan mezarın ahibinin kimliği henüz tanımlanamadı.

Lahdin, Han Hanedanlığı dönemine ilişkin sosyal tarih ve seramik eserlere yönelik araştırmalara katkı sağlayabileceği düşünülüyor.