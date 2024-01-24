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Dünya

Çin'de bir apartmanda çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

Çin'in güneybatısındaki Ciangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde bir apartmanda çıkan yangında 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 17:43 - Güncelleme:
Çin'de bir apartmanda çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı
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Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, Şinyü'nün Yuşui merkez ilçesinde Tiengongnan Caddesi'ndeki bir apartmanın altındaki dükkanda başlayan yangın üst katlara yayıldı.

Yangında ilk belirlemelere göre, 39 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, binada mahsur kalanların kurtarılması için mücadele ediliyor.

Ciangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki söz konusu yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olayın ardından, güvenlik zafiyetinden kaynaklanan sık ve sürekli kazaları önlemek üzere kararlı tedbirler alınarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması talimatını verdi.

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