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Çin'de bir binada çıkan yangında 5 kişi öldü

Çin’in doğusundaki bir binanın giriş katında çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

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Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Bıngbu kentinin Longzıhu bölgesinde bir binanın alışveriş mağazalarının bulunduğu ilk katında yangın çıktı. Yangın daha sonra ikinci katın bazı alanlarına yayıldı.

İtfaiye ekipleri olay mahalline sevk edilirken, yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 5’i hayatını kaybetti, 3 yaralının tedavisi devam ediliyor.

Yaklaşık bir saati bulan söndürme çalışmalarının ardından yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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