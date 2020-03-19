İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4985
  • EURO
    7,0884
  • ALTIN
    315.258
  • BIST100
    85576.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sürpriz gelişme! Çin'de ilk kez koronavirüs vakası görülmedi
Dünya

Sürpriz gelişme! Çin'de ilk kez koronavirüs vakası görülmedi

Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan salgında, ilk kez ülke içi kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmediği bildirildi.

AA19 Mart 2020 Perşembe 07:01 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 07:27
ABONE OL

Şinhua ajansının haberine göre, Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede dün görülen 34 yeni Kovid-19 vakasının yurt dışından gelenlerde tespit edildiğini açıkladı.

Komisyon yetkilileri, başkent Pekin’de 21, Şanghay'da 2, Guangdong'da 9, Heylongciang ve Cıciang eyaletlerinde de birer kişide Kovid-19 tespit edildiğini, bu vakaların tamamının 'ithal vaka' olduğunu aktardı.

Yetkililer ayrıca, dün itibariyle ülkedeki 'ithal vaka' sayısının da 189’a ulaştığını bildirdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı. Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.

Diyarbakır Diyar-ı Huzur oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk Antonov üretime başladı
İlk Antonov üretime başladı

İlk Antonov üretime başladı

Ünlü profesöre koronavirüs teşhisi kondu
Ünlü profesöre koronavirüs teşhisi kondu

Ünlü profesöre koronavirüs teşhisi kondu

'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'
'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'

'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'

Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz
Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz

Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.